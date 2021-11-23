Her burcun insanı farklı bir enerjiden besleniyor. Bazı burcun insanları eril bir enerjiden beslenip, daha erkeksi ve otoriter tavır sergilerken; bazı burcun insanları dişil bir enerjiden beslenip, daha kadınsı ve duygusal tavırlar sergileyebiliyor. Daha kadınsı tavırlara sahip olan ve dişil enerjiden beslenen o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki, hangi burçlar kadınsıdır? Hangi burçlar kadınsı davranır? İşte, detaylar…