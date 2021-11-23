- 23 Kas 2021 - 14:32 G: 23 Kas 2021 - 14:36

Hangi Burçlar Kadınsıdır? Hangi Burçlar Kadınsı Davranır?

Her burcun insanı farklı bir enerjiden besleniyor. Bazı burcun insanları eril bir enerjiden beslenip, daha erkeksi ve otoriter tavır sergilerken; bazı burcun insanları dişil bir enerjiden beslenip, daha kadınsı ve duygusal tavırlar sergileyebiliyor. Sizde kadınsı burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı farklı bir enerjiden besleniyor. Bazı burcun insanları eril bir enerjiden beslenip, daha erkeksi ve otoriter tavır sergilerken; bazı burcun insanları dişil bir enerjiden beslenip, daha kadınsı ve duygusal tavırlar sergileyebiliyor. Daha kadınsı tavırlara sahip olan ve dişil enerjiden beslenen o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor. Peki, hangi burçlar kadınsıdır? Hangi burçlar kadınsı davranır? İşte, detaylar…

23 Kas 2021 - 14:32 - Burç Haberleri

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