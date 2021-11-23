- 23 Kas 2021 - 14:38 G: 23 Kas 2021 - 14:44

Yasak Elma Dizisi Şahika Karakteriyle Boy Gösteren Nesrin Cavadzade Tedbiri Aldı: Güzel Oyuncu Şok Üstüne Şok Yaşıyor! Öyle Bir Ceza Aldı Ki…

Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsü ile her hafta yeni bölümleri büyük bir merak ile beklenen dizide öyle bir gelişme oldu ki Şahika diziden ayrılsa bile rüzgarları esmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisine veda etse bile tedbirler alınmaya devam ediyor. İşte, o anlar…

Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek takip ettiği FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma entrikaları ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Fakat geçtiğimiz sezona damgasını vuran isimlerden birisi tartışmasız ki Nesrin Cavadzade olmuştu. Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsü ile her hafta yeni bölümleri büyük bir merak ile beklenen dizide öyle bir gelişme oldu ki Şahika diziden ayrılsa bile rüzgarları esmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisine veda etse bile tedbirler alınmaya devam ediyor. İşte, o anlar…

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23 Kas 2021 - 14:38 - Gündem

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