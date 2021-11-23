Yasak Elma Dizisi Şahika Karakteriyle Boy Gösteren Nesrin Cavadzade Tedbiri Aldı: Güzel Oyuncu Şok Üstüne Şok Yaşıyor! Öyle Bir Ceza Aldı Ki…
Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsü ile her hafta yeni bölümleri büyük bir merak ile beklenen dizide öyle bir gelişme oldu ki Şahika diziden ayrılsa bile rüzgarları esmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisine veda etse bile tedbirler alınmaya devam ediyor. İşte, o anlar…
Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek takip ettiği FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma entrikaları ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Fakat geçtiğimiz sezona damgasını vuran isimlerden birisi tartışmasız ki Nesrin Cavadzade olmuştu. Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsü ile her hafta yeni bölümleri büyük bir merak ile beklenen dizide öyle bir gelişme oldu ki Şahika diziden ayrılsa bile rüzgarları esmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisine veda etse bile tedbirler alınmaya devam ediyor. İşte, o anlar…
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23 Kas 2021 - 14:38 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.