- 23 Kas 2021 - 19:41

Yasak Elma Dizisi Şahika'sı Nesrin Cavadzade Diziden Neden Ayrıldığını Açıkladı! Meğer Ceza Alma...

Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsü ile her hafta yeni bölümleri büyük bir merak ile beklenen dizide öyle bir gelişme oldu ki Şahika diziden ayrılsa bile rüzgarları esmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisine veda etse bile tedbirler alınmaya devam ediyor. İşte, o anlar…

Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek takip ettiği FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma entrikaları ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çekiyor. Fakat geçtiğimiz sezona damgasını vuran isimlerden birisi tartışmasız ki Nesrin Cavadzade olmuştu. Şahika, Ender ve Yıldız üçlüsü ile her hafta yeni bölümleri büyük bir merak ile beklenen dizide öyle bir gelişme oldu ki Şahika diziden ayrılsa bile rüzgarları esmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisine veda etse bile tedbirler alınmaya devam ediyor. İşte, o anlar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Kas 2021 - 19:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kuruş Dizi Oyuncusu Nesrin Cavadzade Yine Çok Konuşulacak! Üç Kuruş Dizisini Seçme Nedeni Meğerse... mask
Üç Kuruş Dizi Oyuncusu Nesrin Cavadzade Yine Çok Konuşulacak! Üç Kuruş Dizisini Seçme Nedeni Meğerse...
23 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 23 Kasım Salı Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… mask
23 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 23 Kasım Salı Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8…
22 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Alparslan Büyük Selçuklu Mu, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi! mask
22 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Alparslan Büyük Selçuklu Mu, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi!
Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları Kim, Gerçek İsimleri Ne? Üç Kuruş'un Oyuncu Kadrosu Hakkında Dikkat Çeken O Detaylar... mask
Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları Kim, Gerçek İsimleri Ne? Üç Kuruş'un Oyuncu Kadrosu Hakkında Dikkat Çeken O Detaylar...
Simge Sağın Memleketiyle Şaşırttı! Duyan Kimse İnanmadı... Simge Sağın Bakın Aslen Nereli Çıktı... mask
Simge Sağın Memleketiyle Şaşırttı! Duyan Kimse İnanmadı... Simge Sağın Bakın Aslen Nereli Çıktı...
Yargı Dizisi Pars'ın Hastalığı Belli Oldu! Savcı Pars'ın Hastalığı Nedir, Koluna Ne Oldu? mask
Yargı Dizisi Pars'ın Hastalığı Belli Oldu! Savcı Pars'ın Hastalığı Nedir, Koluna Ne Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status