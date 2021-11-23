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23 Kas 2021 - 14:34

Kırmızı Oda Dizisine Skandal Transfer! Yakında Masumlar Apartmanı Safiye’de Gelecek! Hande Erçel’in En Yakını Gümbür Gümbür Geliyor…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde skandal transfer! Masumlar Apartmanı Gülben’in göründüğü Kırmızı Oda dizisine yakın zamanda Safiye’nin de geleceği konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi ise öyle bir isim geldi ki, görenler şoke oldu! İşte gümbür gümbür gelen o isim…