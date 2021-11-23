- 23 Kas 2021 - 14:34 G: 23 Kas 2021 - 14:50

Kırmızı Oda Dizisine Skandal Transfer! Yakında Masumlar Apartmanı Safiye’de Gelecek! Hande Erçel’in En Yakını Gümbür Gümbür Geliyor…

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde skandal transfer! Masumlar Apartmanı Gülben’in göründüğü Kırmızı Oda dizisine yakın zamanda Safiye’nin de geleceği konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi ise öyle bir isim geldi ki, görenler şoke oldu! İşte gümbür gümbür gelen o isim…

Başrollerinde Binnur Kaya gibi bir ismin yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin son bölümlerinde ise İlayda Alişan’ın hayat verdiği Süveyda diziye veda etmişti. Süveyda’nın yerine ise Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Gökhan Özoğuz gelmişti. Athena grubunun solisti olan başarılı şarkıcı, Dara karakteriyle son bölümde görünmüştü. Doktor Hanım’ın gözüne giremeyen Dara, hikayesiyle milyonları şoke etmişti. Peki, şimdi diziye hangi isim geliyor?

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23 Kas 2021 - 14:34 Ankara- Yaşam

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