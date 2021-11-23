Bazı insanlar dışarıdan çok eğlenceli ve umursamaz gibi görünse de içerisinde inanılmaz derecede yıkık bir ruh taşıyor. Buna inanması güç olsa da dışarıdan heykel gibi güçlü duran o insanlar, yalnız kaldıklarında inanılmaz derecede duygusal olabiliyor. Elbette bu insanların tamamı benzer burçlara sahip olarak dünyaya geliyor. O burçları görenler ise, hayretler içerisinde kalıyor! Peki, hangi burçlar “yok ya ne üzülecem diyip” ağlar? Hangi burçlar dışarıya kendini belli etmez? İşte, detaylar…

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