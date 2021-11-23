Hangi Burçlar “Yok Ya Ne Üzülecem Diyip” Ağlar! Hangi Burçlar Dışarıya Kendini Belli Etmez?
Bazı insanlar dışarıdan çok eğlenceli ve umursamaz gibi görünse de içerisinde inanılmaz derecede yıkık bir ruh taşıyor. Buna inanması güç olsa da dışarıdan heykel gibi güçlü duran o insanlar, yalnız kaldıklarında inanılmaz derecede duygusal olabiliyor. İşte size detaylar...
Bazı insanlar dışarıdan çok eğlenceli ve umursamaz gibi görünse de içerisinde inanılmaz derecede yıkık bir ruh taşıyor. Buna inanması güç olsa da dışarıdan heykel gibi güçlü duran o insanlar, yalnız kaldıklarında inanılmaz derecede duygusal olabiliyor. Elbette bu insanların tamamı benzer burçlara sahip olarak dünyaya geliyor. O burçları görenler ise, hayretler içerisinde kalıyor! Peki, hangi burçlar “yok ya ne üzülecem diyip” ağlar? Hangi burçlar dışarıya kendini belli etmez? İşte, detaylar…
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23 Kas 2021 - 15:03 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.