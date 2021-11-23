Hangi Burçların Hayalleri 8,9 Büyüklüğünde Deprem Gibi Yıkılır? En Çok Hayal Kırıklığı Yaşayan Burçlar

Bazı insanlar yaşamlarının her alanında kurduğu hayallerden beslenmeden yapamıyor. Sık sık mantıkları yerine hayallerinin esiri altında duygusal olarak karar veren bu insanların, üzülmesi de kaçınılmaz oluyor. Kişilik özellikleri üzerinde inanılmaz derecede etkili olan burçlar, elbette de bu konuda devreye giriyor ve kurdukları her hayali mutlaka ama mutlaka başına yıkılan insanları dünyaya getiriyor. O burçları görenler ise, hayretler içerisinde kalıyor! Peki, hangi burçların hayalleri 8,9 büyüklüğünde deprem gibi yıkılır? İşte, en çok hayal kırıklığı yaşayan burçlar…