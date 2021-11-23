Bazı insanlar inanılmaz derecede ego sahibi oluyorken, bazı insanlar egonun kelime anlamı bile ne bilmiyor. Sık sık egolu insanlardan da rahatsız olan bu insanların ego yapan kişiler ile kendini kavga ederken bulmaları kaçınılmaz oluyor. Egolu insanlardan nefret eden o kişilerin ortak burçlara sahip olması ise, astrologları bir kez daha haklı çıkartacak bir durum olarak literatürdeki yerini alıyor! Peki, hangi burçlar “sen kendini fazla önemsiyorsun” diyip patlarlar? Ego sevmeyen burçlar hangileridir? İşte, detaylar…



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