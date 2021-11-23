Masterchef’te Hasan Düşüşe Geçti, Açıklaması Olay Oldu! Somer Şef Canlı Yayında Resmen Haşladı! Yarışmadan Çekilecek mi, Elendi mi?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Hasan düşüşe mi geçti? Açıklaması öyle bir yönde oldu ki, Somer Şef resmen haşladı! Yarışmadan çekileceği hatta elendiği bile konuşulmaya başlanırken; Hasan sevenleri ise aldıkları haberle büyük bir şok yaşadılar. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise ıslak hamburger yaparak yarışmacılar Mavi takım kaptanı olmaya çalıştılar. Dilara ise diğer tüm arkadaşlarını ezip geçerek en iyi ıslak hamburgeri yapmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.