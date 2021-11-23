- 23 Kas 2021 - 15:06 G: 23 Kas 2021 - 15:28

Masterchef’te Hasan Düşüşe Geçti, Açıklaması Olay Oldu! Somer Şef Canlı Yayında Resmen Haşladı! Yarışmadan Çekilecek mi, Elendi mi?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Hasan düşüşe mi geçti? Açıklaması öyle bir yönde oldu ki, Somer Şef resmen haşladı! Yarışmadan çekileceği hatta elendiği bile konuşulmaya başlanırken; Hasan sevenleri ise aldıkları haberle büyük bir şok yaşadılar. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise ıslak hamburger yaparak yarışmacılar Mavi takım kaptanı olmaya çalıştılar. Dilara ise diğer tüm arkadaşlarını ezip geçerek en iyi ıslak hamburgeri yapmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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23 Kas 2021 - 15:06 Ankara- Yaşam

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