- 23 Kas 2021 - 15:32 G: 23 Kas 2021 - 15:54

İbrahim Tatlıses’in Gelini Hamile Mi? Canlı Yayında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, İmparator Her An Dede Olabilir! İdo Tatlıses’i Resmen İfşaladı, Ortalık Karıştı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli hamile mi? Kısa bir süre önce görkemli bir düğünle dünya evine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti günlerce konuşulmuştu. Şimdi ise skandal karar çıktı! Peki, neler oluyor?

Uzun bir süredir evlenmeye bekleyen çift İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli koronvirüsten dolayı düğünlerini hep ertelemişlerdi. Pandemi yasaklarının gevşemesiyle birlikte düğünde kısa bir süre önce yapılmıştı. Şimdi ise çocuk açıklaması resmen geldi.

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23 Kas 2021 - 15:32 Ankara- Yaşam

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