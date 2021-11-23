23 Kas 2021 - 15:32 Güncelleme: 23 Kas 2021 - 15:54
İbrahim Tatlıses’in Gelini Hamile Mi? Canlı Yayında Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, İmparator Her An Dede Olabilir! İdo Tatlıses’i Resmen İfşaladı, Ortalık Karıştı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli hamile mi? Kısa bir süre önce görkemli bir düğünle dünya evine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti günlerce konuşulmuştu. Şimdi ise skandal karar çıktı! Peki, neler oluyor?
Uzun bir süredir evlenmeye bekleyen çift İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli koronvirüsten dolayı düğünlerini hep ertelemişlerdi. Pandemi yasaklarının gevşemesiyle birlikte düğünde kısa bir süre önce yapılmıştı. Şimdi ise çocuk açıklaması resmen geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.