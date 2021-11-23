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23 Kas 2021 - 16:07

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Tüm Gerçekleri Öğrendi, Mehmet Kara’nın Diziden Ayrıldığı Açıklandı!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha için hayat durdu! Tüm gerçekler öğrenildi, Mehmet Kara’nın diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Gündemi bomba gibi sarsan bu durum ise Züleyha sevenlerine “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?