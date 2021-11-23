- 23 Kas 2021 - 16:07 G: 23 Kas 2021 - 16:23

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Tüm Gerçekleri Öğrendi, Mehmet Kara’nın Diziden Ayrıldığı Açıklandı!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha için hayat durdu! Tüm gerçekler öğrenildi, Mehmet Kara’nın diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Gündemi bomba gibi sarsan bu durum ise Züleyha sevenlerine “Yok artık” dedirtti. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara geldi. Mehmet ve Züleyha arasındaki aşk kıvılcımları daha çok artmaya başlamışken; Demir Yaman’ın ise cesedi resmen bulunmuştu. Şimdi ise Mehmet Kara’nın diziden ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı!

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23 Kas 2021 - 16:07 Ankara- Yaşam

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