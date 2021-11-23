- 23 Kas 2021 - 19:42

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatunu Hakkında Herkesi Şaşkına Çeviren Gerçekler Ortaya Çıktı! Akça Hatun Gerçekten Hain mi?

Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça Hatun karakteri, izleyici tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatunu gerçekten hain mi? İşte tüm detaylar…

Son zamanların trend dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, büyük bir izleyici kitlesine sahiptir. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, her pazartesi saat 20:00’da TRT 1 ekranında yayınlanıyor. 8 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü yayınlanan bu dizide oynayan Fahriye Evcen’de sahneleri ile büyük bir ses getirmeyi başardı. Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça Hatun karakteri, izleyici tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatunu gerçekten hain mi? İşte tüm detaylar…

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23 Kas 2021 - 19:42 - Dizi Haberleri

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