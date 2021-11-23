Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatunu Hakkında Herkesi Şaşkına Çeviren Gerçekler Ortaya Çıktı, Tarih Dünyasını Alt Üst Etti! Akça Hatun Gerçekten Hain mi?
Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça Hatun karakteri, izleyici tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatunu gerçekten hain mi? İşte tüm detaylar…
Son zamanların trend dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, büyük bir izleyici kitlesine sahiptir. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, her pazartesi saat 20:00’da TRT 1 ekranında yayınlanıyor. 8 Kasım 2021 tarihinde ilk bölümü yayınlanan bu dizide oynayan Fahriye Evcen’de sahneleri ile büyük bir ses getirmeyi başardı. Fahriye Evcen’in hayat verdiği Akça Hatun karakteri, izleyici tarafından bir hayli merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatunu gerçekten hain mi? İşte tüm detaylar…
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23 Kas 2021 - 17:28 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.