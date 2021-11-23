Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Nizamülmülk'ünün Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Meğer Mehmet Özgür Eskiden...

Son dönemlerin gözde dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, konusu ve şahane oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. TRT 1’nin sevilen dizisi, izleyicisi tarafından büyük bir ilgi görüyor. Dizinin Nizamülmülk’ü de beğenilen oyuncular arasında yer alıyor. Nizamülmülk’e hayat veren Mehmet Özgür, ülkemizin sevilen oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Uzun zamandan beri ekranlarda görmeye alıştığımız Mehmet Özgür, girdiği rolün hakkını veriyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk’ü kim? Dizinin Nizamülk’ünün eski hali nasıl? İşte tüm detaylar…

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