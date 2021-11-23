Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Nizamülmülk'ünün Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Meğer Mehmet Özgür Eskiden...
Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk’ü kim? Dizinin Nizamülk’ünün eski hali nasıl? İşte tüm detaylar…
Son dönemlerin gözde dizilerinden Alparslan Büyük Selçuklu, konusu ve şahane oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. TRT 1’nin sevilen dizisi, izleyicisi tarafından büyük bir ilgi görüyor. Dizinin Nizamülmülk’ü de beğenilen oyuncular arasında yer alıyor. Nizamülmülk’e hayat veren Mehmet Özgür, ülkemizin sevilen oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Uzun zamandan beri ekranlarda görmeye alıştığımız Mehmet Özgür, girdiği rolün hakkını veriyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Nizamülmülk’ü kim? Dizinin Nizamülk’ünün eski hali nasıl? İşte tüm detaylar…
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23 Kas 2021 - 17:32 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.