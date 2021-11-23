Masterchef’te Skandal 48. İfşa! Bu Akşam Kazanan Takım Ortaya Çıktı, Eleme Adayları Belli Oldu! Dilara mı Görkem Mi? 8.9 Şiddetinde Deprem!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal 48. İfşa yayınlandı! Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde kazanan takım ortaya çıktı! Bunun yanında eleme adayları da resmen belli oldu! Peki, Dilara’nın kaptanlığını yaptı Mavi takım mı yoksa Görkem’in takım kaptanlığını yaptığı Kırmızı takım mı oyunu kazanan oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde ıslak hamburger yapan yarışmacılar, takım kaptanı olmak için büyük bir mücadele içerisine girdiler. Tahsin, Dilara, Araz, Burcu ve Hasan öne çağrılan isimlerden olmuştu. Bu 5 kişinin arasından Dilara ise takım kaptanı oldu. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında bu bölümün kazananı ise resmen ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.