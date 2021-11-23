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23 Kas 2021 - 17:28

Masterchef’te Skandal 48. İfşa! Bu Akşam Kazanan Takım Ortaya Çıktı, Eleme Adayları Belli Oldu! Dilara mı Görkem Mi? 8.9 Şiddetinde Deprem!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal 48. İfşa yayınlandı! Bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümde kazanan takım ortaya çıktı! Bunun yanında eleme adayları da resmen belli oldu! Peki, Dilara’nın kaptanlığını yaptı Mavi takım mı yoksa Görkem’in takım kaptanlığını yaptığı Kırmızı takım mı oyunu kazanan oldu?