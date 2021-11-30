Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi Sildi mi? Milyonlar Şok İçerisinde Kalakaldı! "Yok Artık Koskoca O Ses"
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarına Acun Ilıcalı ve TV8’den şok karar geldi! Tüm yayın akışını değiştiren bu olay ise iddialara göre Acun Ilıcalı’yı ise şoka soktu! Daha dün ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışması için noktayı Acun Ilıcalı koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izliyordu. İlk bölümünde Hadise’nin olmaması ise seyircileri çılgına çevirmişti. Çok geçmeden yarışmanın reytinglerde çok zayıfladığı ve 17. Sıraya kadar düştüğü açıklanmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı noktayı koyacak bir açıklamada bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.