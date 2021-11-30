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30 Kas 2021 - 19:42

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'yi Sildi mi? Milyonlar Şok İçerisinde Kalakaldı! "Yok Artık Koskoca O Ses"

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarına Acun Ilıcalı ve TV8’den şok karar geldi! Tüm yayın akışını değiştiren bu olay ise iddialara göre Acun Ilıcalı’yı ise şoka soktu! Daha dün ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışması için noktayı Acun Ilıcalı koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…