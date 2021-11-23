- 23 Kas 2021 - 18:28 G: 23 Kas 2021 - 18:36

O Ses Türkiye Yarışmasına Acun Ilıcalı Noktayı Koydu! Yarışma Final Mi Yapıyor? Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu, Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ye Acun Ilıcalı noktayı koydu! Yarışmanın final yapacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ki, Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. Yayından kaldırılacağı konuşulan O Ses Türkiye için net bir açıklama geldi. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izliyordu. İlk bölümünde Hadise’nin olmaması ise seyircileri çılgına çevirmişti. Çok geçmeden yarışmanın reytinglerde çok zayıfladığı ve 17. Sıraya kadar düştüğü açıklanmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı noktayı koyacak bir açıklamada bulundu!

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23 Kas 2021 - 18:28 Ankara- Yaşam

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