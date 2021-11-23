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23 Kas 2021 - 18:28

O Ses Türkiye Yarışmasına Acun Ilıcalı Noktayı Koydu! Yarışma Final Mi Yapıyor? Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu, Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ye Acun Ilıcalı noktayı koydu! Yarışmanın final yapacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ki, Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. Yayından kaldırılacağı konuşulan O Ses Türkiye için net bir açıklama geldi. Peki, neler oluyor?