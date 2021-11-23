O Ses Türkiye Yarışmasına Acun Ilıcalı Noktayı Koydu! Yarışma Final Mi Yapıyor? Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu, Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ye Acun Ilıcalı noktayı koydu! Yarışmanın final yapacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ki, Acun Ilıcalı açıklamada bulundu. Yayından kaldırılacağı konuşulan O Ses Türkiye için net bir açıklama geldi. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanla izliyordu. İlk bölümünde Hadise’nin olmaması ise seyircileri çılgına çevirmişti. Çok geçmeden yarışmanın reytinglerde çok zayıfladığı ve 17. Sıraya kadar düştüğü açıklanmıştı. Şimdi ise Acun Ilıcalı noktayı koyacak bir açıklamada bulundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.