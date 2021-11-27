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27 Kas 2021 - 17:01

TV8 Kanalından Şok Karar! Tüm Yayın Akışı Değişti, Acun Ilıcalı Büyük Şokta! O Yarışma Programı İçin Nokta Konuldu! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarına Acun Ilıcalı ve TV8’den şok karar geldi! Tüm yayın akışını değiştiren bu olay ise iddialara göre Acun Ilıcalı’yı ise şoka soktu! Daha dün ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışması için noktayı Acun Ilıcalı koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…