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23 Kas 2021 - 18:57

Masterchef Hasan ve Pelin Sevgili Mi? Aşk Klipleri Ortaya Çıktı, Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirdi! Her Yerde Öpücükler Var! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Hasan ve Pelin sevgili mi? Aşk klipleri ortaya çıkan ikiliden Pelin Zaman’ın Esra Erol’a katılan sevgilisi Gökhan Akar ise iddialara göre delirdi! Her yerde öpücükler ve kalpler bulunan klipi izleyenler ise büyük bir şok yaşadı! Peki, neler oluyor?