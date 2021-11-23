Masterchef Hasan ve Pelin Sevgili Mi? Aşk Klipleri Ortaya Çıktı, Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirdi! Her Yerde Öpücükler Var! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Hasan ve Pelin sevgili mi? Aşk klipleri ortaya çıkan ikiliden Pelin Zaman’ın Esra Erol’a katılan sevgilisi Gökhan Akar ise iddialara göre delirdi! Her yerde öpücükler ve kalpler bulunan klipi izleyenler ise büyük bir şok yaşadı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada isimlerini duyuran Masterchef Pelin Zaman ve Hasan Biltekin’in yarışmadaki uyumları çok konuşulmuştu. Tam ikilinin sevgili olduğu iddia edilmişken; ikiliden sevgileriyle paylaşımlar gelmişti. Pelin Zaman halen Gökhan Akar’la paylaşımlar yaparken; Hasan Biltekin ise uzun bir süredir doktor sevgilisi Hülya’yla paylaşım yapmıyordu. Peki, ikili arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.