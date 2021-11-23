- 23 Kas 2021 - 18:57 G: 23 Kas 2021 - 19:04

Masterchef Hasan ve Pelin Sevgili Mi? Aşk Klipleri Ortaya Çıktı, Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirdi! Her Yerde Öpücükler Var! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Hasan ve Pelin sevgili mi? Aşk klipleri ortaya çıkan ikiliden Pelin Zaman’ın Esra Erol’a katılan sevgilisi Gökhan Akar ise iddialara göre delirdi! Her yerde öpücükler ve kalpler bulunan klipi izleyenler ise büyük bir şok yaşadı! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada isimlerini duyuran Masterchef Pelin Zaman ve Hasan Biltekin’in yarışmadaki uyumları çok konuşulmuştu. Tam ikilinin sevgili olduğu iddia edilmişken; ikiliden sevgileriyle paylaşımlar gelmişti. Pelin Zaman halen Gökhan Akar’la paylaşımlar yaparken; Hasan Biltekin ise uzun bir süredir doktor sevgilisi Hülya’yla paylaşım yapmıyordu. Peki, ikili arasında neler oluyor?

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23 Kas 2021 - 18:57 Ankara- Yaşam

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