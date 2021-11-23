Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Kas 2021 - 19:26

Masterchef Pelin’in Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Ölümden Döndü! 3 Gün Boyunca Yoğun Bakım… Pelin Yarışmadan Çekildi, Ortalık Karıştı! Hayati Tehlikesi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’ın Esra Erol’a katılmış olan sevgilisi Gökhan Akar’ın ölümden döndüğü ortaya çıktı! 3 gün boyunca yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde tedavi gören Gökhan Akar’ın hayati tehlikesi bulunduğu da ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?