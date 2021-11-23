Masterchef Pelin’in Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Ölümden Döndü! 3 Gün Boyunca Yoğun Bakım… Pelin Yarışmadan Çekildi, Ortalık Karıştı! Hayati Tehlikesi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’ın Esra Erol’a katılmış olan sevgilisi Gökhan Akar’ın ölümden döndüğü ortaya çıktı! 3 gün boyunca yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde tedavi gören Gökhan Akar’ın hayati tehlikesi bulunduğu da ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Pelin Zaman’ın bir dönemler Esra Erol’la katılmış ve Naz isimli bir kişiye talip olmuş olan şarkıcı Gökhan Akar’la aşk yaşadığı ortaya çıkınca milyonlar şoke olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.