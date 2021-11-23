Jennifer Lopez Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hadise ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Güzelliği ve şarkıları ile yıllardır dünyaca sevilen ünlüler arasında yerini alan Jennifer Lopez’in yaşı hayranları tarafından merak ediliyor. 1986 senesinden beri müzikle yakından ilgilenen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ülkemizde de büyük bir beğeni alıyor. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk, moda tasarımcılığı, yapımcılık ve dansçılık yapan Jennifer Lopez, Newyork’da dünyaya gelmiştir. Ülkemizin sevilen şarkıcılarından Hadise ile yaş farkları merak edilen bu ikili, büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Peki, Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez ve Hadise’nin yaş farkları nedir? İşte tüm detaylar…

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