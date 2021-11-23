Jennifer Lopez Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Hadise ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Ülkemizin sevilen şarkıcılarından Hadise ile yaş farkları merak edilen bu ikili, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu bilinen Lopez son zamanların en merak edilen ismi oldu. Peki, Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez ve Hadise’nin yaş farkları nedir? İşte tüm detaylar…
Güzelliği ve şarkıları ile yıllardır dünyaca sevilen ünlüler arasında yerini alan Jennifer Lopez’in yaşı hayranları tarafından merak ediliyor. 1986 senesinden beri müzikle yakından ilgilenen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ülkemizde de büyük bir beğeni alıyor. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk, moda tasarımcılığı, yapımcılık ve dansçılık yapan Jennifer Lopez, Newyork’da dünyaya gelmiştir. Ülkemizin sevilen şarkıcılarından Hadise ile yaş farkları merak edilen bu ikili, büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Peki, Jennifer Lopez kaç yaşında? Jennifer Lopez ve Hadise’nin yaş farkları nedir? İşte tüm detaylar…
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23 Kas 2021 - 19:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.