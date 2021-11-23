- 23 Kas 2021 - 19:55 G: 23 Kas 2021 - 20:05

Masterchef Danilo Şef ve Eşi Barışıyor Mu? Boşanma Haberlerinin Sonrasında Büyük Kriz Ortaya Çıktı, Dengeler Değişti! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef ve eşi barışıyor mu? Boşanma haberlerinin sonunda öyle bir iddia gündeme düştü ki…

Danilo Şef ve boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, boşanma iddialarına “Kamuoyuna duyuru... Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulunmuştu. Danilo Şefin, Tuğçe Demirbilek Zanna’yı aldattığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

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23 Kas 2021 - 19:55 Ankara- Yaşam

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