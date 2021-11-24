Masterchef Danilo ve Eşi Barıştı Mı? Danilo Şef Hayranları Sevinçten Havaya Uçacak! Tüm Dengeler Değişti... Beyaz Mendili Salladı...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef ve eşi barışıyor mu? Boşanma haberlerinin sonunda öyle bir iddia gündeme düştü ki…
Danilo Şef ve boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, boşanma iddialarına “Kamuoyuna duyuru... Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulunmuştu. Danilo Şefin, Tuğçe Demirbilek Zanna’yı aldattığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.