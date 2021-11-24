Masterchef Danilo ve Eşi Barıştı Mı? Danilo Şef Hayranları Sevinçten Havaya Uçacak! Tüm Dengeler Değişti... Beyaz Mendili Salladı...

Danilo Şef ve boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğçe Demirbilek Zanna, boşanma iddialarına “Kamuoyuna duyuru... Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgili basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulunmuştu. Danilo Şefin, Tuğçe Demirbilek Zanna’yı aldattığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

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