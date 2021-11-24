23 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Masumlar Apartmanı Mi, Evlilik Hakkında Her Şey mi, Destan mı Reyting Birincisi!

23 Kasım akşamı ekranlara gelen diziler arasındaki reyting yarışı merak ediliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7 ve TV8 gibi tüm ulusal kanallar en iyi yapımlar ile dizi severlerin karşılarında yer alıyor. İzleyiciler kendi takip ettikleri yapımların ilk sırada yer almasını istiyor. Dün akşama ait reyting sonuçlarını görenler resmen dondu kaldı. Peki, 23 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Masumlar Apartmanı, Destan, Evlilik Hakkında Her Şey…

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