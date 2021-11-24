24 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 24 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilmeye devam eden elektrik altyapısı çalışmaları, Çarşamba günü de elektrik kesintileri ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkacak olan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 24 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 24 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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