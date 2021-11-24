Esra Dermancıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Fatmagül’ün Suçu Ne Dizisindeki Partneri Beren Saat ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Esra Dermancıoğlu kaç yaşında? Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde beraber rol aldığı partneri Beren Saat ile aralarında kaç yaş var? İşte tüm detaylar…
Fatmagül’ün Suçu Ne dizisi ile izleyicinin büyük beğenisini yakalayan Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu’nun yaşları, hayranları tarafından merak ediliyor. Her ikisi de son derece yetenekli olan bu güzel kadınlar, çeşitli projelerde yer almaya devam ediyor. O dönemki rolleri ile büyük ses getirmeyi başaran ikilinin yaşları, duyanları şaşkınlığa uğratıyor. Peki, Esra Dermancıoğlu kaç yaşında? Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinde beraber rol aldığı partneri Beren Saat ile aralarında kaç yaş var? İşte tüm detaylar…
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24 Kas 2021 - 18:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.