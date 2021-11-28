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28 Kas 2021 - 19:05

Masumlar Apartmanı'nda İnanılmaz Anlar! Kimse Beklemiyordu, Bir Anda Oldu1 Öyle Şeyler Yaşandı ki...Safiye Utançtan Kıpkırmızı Hale Geldi!

Dün akşam 48. bölümüyle yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın büyük bir merakla beklenen 49. bölümü ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar, akılları baştan alıyor. Eve gelen Naci; öyle şeyler yapıyor ki, izleyen herkes büyük şok geçirecek.