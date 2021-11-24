- 24 Kas 2021 - 11:12 G: 24 Kas 2021 - 11:16

Dayı Bir Adamın Hikayesi Ne Zaman Vizyona Girecek? Dayı Bir Adamın Hikayesi Nerede Çekildi? İşte Dayı Bir Adamın Hikayesi Konusu Ve Oyuncuları...

Koronavirüs nedeniyle vizyona giriş tarihi Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için geri sayım başlıyor. Yakın zamanda beyazperde aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

Koronavirüs nedeniyle vizyona giriş tarihi Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için geri sayım başlıyor. Yakın zamanda beyazperde aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi iddialı konusu ve birbirinden başarılı oyuncuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için vizyon tarihi de belli olmuş bulunuyor. Peki, Dayı Bir Adamın Hikayesi ne zaman vizyona girecek? Dayı Bir Adamın Hikayesi nerede çekildi? İşte Dayı Bir Adamın Hikayesi konusu ve oyuncuları...


Detaylar diğer sayfada!

24 Kas 2021 - 11:12 - Sinema Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Gök girsin kızıl çıksın sözleri ve anlamı... mask
Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Gök girsin kızıl çıksın sözleri ve anlamı...
Hangi Burçlar Danilo Şef Gibidir? Hangi Burçlar Eğlenceye Doyamazlar? mask
Hangi Burçlar Danilo Şef Gibidir? Hangi Burçlar Eğlenceye Doyamazlar?
Hangi Burçlar “Sen Kendini Fazla Önemsiyorsun” Diyip Patlarlar?  Ego Sevmeyen Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar “Sen Kendini Fazla Önemsiyorsun” Diyip Patlarlar?  Ego Sevmeyen Burçlar Hangileridir?
Hangi Burçların Hayalleri 8,9 Büyüklüğünde Deprem Gibi Yıkılır? En Çok Hayal Kırıklığı Yaşayan Burçlar mask
Hangi Burçların Hayalleri 8,9 Büyüklüğünde Deprem Gibi Yıkılır? En Çok Hayal Kırıklığı Yaşayan Burçlar
Hangi Burçlar “Yok Ya Ne Üzülecem Diyip” Ağlar! Hangi Burçlar Dışarıya Kendini Belli Etmez? mask
Hangi Burçlar “Yok Ya Ne Üzülecem Diyip” Ağlar! Hangi Burçlar Dışarıya Kendini Belli Etmez?
Hangi Burçlar “Napak Ölek mi?” Derecesinde Sallamaz! Hangi Burçlar Hayatı Umursamaz? mask
Hangi Burçlar “Napak Ölek mi?” Derecesinde Sallamaz! Hangi Burçlar Hayatı Umursamaz?
Hangi Burçlar Prenses Gibidir? “Olaylara İyi Tarafından Bak” Diyen Burçlar! mask
Hangi Burçlar Prenses Gibidir? “Olaylara İyi Tarafından Bak” Diyen Burçlar!
Hangi Burçlar Çılgındır? Deliler Gibi Eğlenen Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Çılgındır? Deliler Gibi Eğlenen Burçlar Hangileridir?
Hangi Burçlar Kadınsıdır? Hangi Burçlar Kadınsı Davranır? mask
Hangi Burçlar Kadınsıdır? Hangi Burçlar Kadınsı Davranır?
Hangi Burçlar Erkeksidir? Hangi Burçlar Erkeksi Davranır? mask
Hangi Burçlar Erkeksidir? Hangi Burçlar Erkeksi Davranır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Emre Şeflere Hayatının Restini Çekti! Büyük Bomba Patladı... Şimdi de Acun Ilıcalı'ya Yükseldi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Emre Şeflere Hayatının Restini Çekti! Büyük Bomba Patladı... Şimdi de Acun Ilıcalı'ya Yükseldi! Neler Oluyor?
Esra Dermancıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Fatmagül’ün Suçu Ne Dizisindeki Partneri Beren Saat ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Esra Dermancıoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Fatmagül’ün Suçu Ne Dizisindeki Partneri Beren Saat ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
23 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Masumlar Apartmanı Mi, Evlilik Hakkında Her Şey mi, Destan mı Reyting Birincisi! mask
23 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Masumlar Apartmanı Mi, Evlilik Hakkında Her Şey mi, Destan mı Reyting Birincisi!
24 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 24 Kasım Salı Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… mask
24 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 24 Kasım Salı Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8…
Yalnız Kurt Dizisi Yayın Tarihi Belli Oldu! Yalnız Kurt Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanacak Konusu ve Oyuncu Kadrosu... mask
Yalnız Kurt Dizisi Yayın Tarihi Belli Oldu! Yalnız Kurt Hangi Gün, Hangi Kanalda Yayınlanacak Konusu ve Oyuncu Kadrosu...
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokuyla Karşı Karşıya! Artık Hayatını Yeniden Kurgulayacak... İDO Tatlıses İfşalandı! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokuyla Karşı Karşıya! Artık Hayatını Yeniden Kurgulayacak... İDO Tatlıses İfşalandı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status