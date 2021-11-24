Koronavirüs nedeniyle vizyona giriş tarihi Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için geri sayım başlıyor. Yakın zamanda beyazperde aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi iddialı konusu ve birbirinden başarılı oyuncuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için vizyon tarihi de belli olmuş bulunuyor. Peki, Dayı Bir Adamın Hikayesi ne zaman vizyona girecek? Dayı Bir Adamın Hikayesi nerede çekildi? İşte Dayı Bir Adamın Hikayesi konusu ve oyuncuları...



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