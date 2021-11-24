Dayı Bir Adamın Hikayesi Ne Zaman Vizyona Girecek? Dayı Bir Adamın Hikayesi Nerede Çekildi? İşte Dayı Bir Adamın Hikayesi Konusu Ve Oyuncuları...
Koronavirüs nedeniyle vizyona giriş tarihi Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için geri sayım başlıyor. Yakın zamanda beyazperde aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi ile ilgili detaylar haberimizde...
Koronavirüs nedeniyle vizyona giriş tarihi Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için geri sayım başlıyor. Yakın zamanda beyazperde aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi iddialı konusu ve birbirinden başarılı oyuncuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi için vizyon tarihi de belli olmuş bulunuyor. Peki, Dayı Bir Adamın Hikayesi ne zaman vizyona girecek? Dayı Bir Adamın Hikayesi nerede çekildi? İşte Dayı Bir Adamın Hikayesi konusu ve oyuncuları...
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24 Kas 2021 - 11:12 - Sinema Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.