Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Kas 2021 - 11:05

Yasak Elma'da Ortalık Darmaduman Oldu! Beklenen Final Geliyor... Büyük Ayrılık! Seyirciler Hayatının Şokunu Yaşıyor

Ekranların en sevilen projelerinden olan Yasak Elma; 121. bölümüyle birlikte resmen geceye çok büyük bir damga vurdu. Seyirciler, yeni bölümde duydukları karşısında çok büyük şok yaşadılar. Deprem etkisi yaratan gelişmeler ardı ardına sıralanırken, bu gelişmelerde, final, ayrılık hemen hemen ne aranılırsa var.