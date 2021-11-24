Yasak Elma'da Ortalık Darmaduman Oldu! Beklenen Final Geliyor... Büyük Ayrılık! Seyirciler Hayatının Şokunu Yaşıyor
Ekranların en sevilen projelerinden olan Yasak Elma; 121. bölümüyle birlikte resmen geceye çok büyük bir damga vurdu. Seyirciler, yeni bölümde duydukları karşısında çok büyük şok yaşadılar. Deprem etkisi yaratan gelişmeler ardı ardına sıralanırken, bu gelişmelerde, final, ayrılık hemen hemen ne aranılırsa var.
FOX TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma'da yeni bölümde yaşanan kaosun haddi hesabı yok. İzleyenler, izledikleri bölümle birlikte bugüne kadar ki en sert Yasak Elma bölümünü seyrettiklerini açıkladılar. Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin bulunduğu dizide entrikaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşanacaklara ise akıl sır ermiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.