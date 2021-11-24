- 24 Kas 2021 - 11:21 G: 24 Kas 2021 - 11:31

Masterchef Araz Diskalifiye! Milyonlarca Hayranı Dondu Kaldı... Öyle Bir Hata Yaptı ki; Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmayacak!

Masterchef Türkiye, 23 Kasım Salı akşamı, yani dün 119. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Oldukça heyecanlı bir şekilde ilerlemekte olan yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyununda olanlar oldu. Takımlar, sushi çeşitleri yaparak ortaya harikalar çıkartmak adına kıyasıya bir mücadele içerisine girdi. Kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için mücadele ederken geceye damga vuran olay ise Araz'ın çok büyük hatası olarak kendini gösterdi.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve tüm yarışma programları arasında en yüksek reyting oranına sahip olan Masterchef, 23 Kasım Salı akşamı ekranlara gelen bölümüyle birlikte yine nefesleri kesti. 14. haftanın ilk takım oyunun oynandığı gecede sushi çeşitleri takımların harikalar yaratmak adına ele aldığı yemek konusu oldu. Uramaki, sashimi, temaki, tuna maki ve ebi nigiri çeşitler arasında kendini gösterdi. Araz ise... 

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24 Kas 2021 - 11:21 Ankara- Yaşam

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