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24 Kas 2021 - 11:21

Masterchef Araz Diskalifiye! Milyonlarca Hayranı Dondu Kaldı... Öyle Bir Hata Yaptı ki; Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmayacak!

Masterchef Türkiye, 23 Kasım Salı akşamı, yani dün 119. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Oldukça heyecanlı bir şekilde ilerlemekte olan yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyununda olanlar oldu. Takımlar, sushi çeşitleri yaparak ortaya harikalar çıkartmak adına kıyasıya bir mücadele içerisine girdi. Kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için mücadele ederken geceye damga vuran olay ise Araz'ın çok büyük hatası olarak kendini gösterdi.