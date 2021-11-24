Gülben Ergen Hülya Avşar Soğuk Savaşı Devam Ediyor: Gülben Ergen’den Gelen Sözler Karşısında Hülya Avşar Ne Diyeceğini Bilemedi, Kendisini Eve Kapattı…
Hülya Avşar’dan gelen sözler karşısında Gülben Ergen öyle ağır laflar etti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Gelen açıklamalara verdiği sert yanıt ile resmen Hülya Avşar kendisini eve kapattı, ne diyeceğini bilemedi. İşte, o anlar…
Hülya Avşar ile Gülben Ergen arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Hülya Avşar öyle sözler etmişti ki kimse kulaklarına dahi inanamamıştı. En son ‘’Gülben Ergen’le düet yapmak mı, tenis maçı oynamak mı?’’ sorusu karşısında ‘’demode’’ yanıtını vermiş ve polemiğin daha farklı boyutlara geçmesine neden olmuştu. Hülya Avşar’dan gelen sözler karşısında Gülben Ergen öyle ağır laflar etti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Gelen açıklamalara verdiği sert yanıt ile resmen Hülya Avşar kendisini eve kapattı, ne diyeceğini bilemedi. İşte, o anlar…
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24 Kas 2021 - 11:42 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.