- 24 Kas 2021 - 11:42 G: 24 Kas 2021 - 11:45

Gülben Ergen Hülya Avşar Soğuk Savaşı Devam Ediyor: Gülben Ergen’den Gelen Sözler Karşısında Hülya Avşar Ne Diyeceğini Bilemedi, Kendisini Eve Kapattı…

Hülya Avşar’dan gelen sözler karşısında Gülben Ergen öyle ağır laflar etti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Gelen açıklamalara verdiği sert yanıt ile resmen Hülya Avşar kendisini eve kapattı, ne diyeceğini bilemedi. İşte, o anlar…

Hülya Avşar ile Gülben Ergen arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Hülya Avşar öyle sözler etmişti ki kimse kulaklarına dahi inanamamıştı. En son ‘’Gülben Ergen’le düet yapmak mı, tenis maçı oynamak mı?’’ sorusu karşısında ‘’demode’’ yanıtını vermiş ve polemiğin daha farklı boyutlara geçmesine neden olmuştu. Hülya Avşar’dan gelen sözler karşısında Gülben Ergen öyle ağır laflar etti ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Gelen açıklamalara verdiği sert yanıt ile resmen Hülya Avşar kendisini eve kapattı, ne diyeceğini bilemedi. İşte, o anlar…

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24 Kas 2021 - 11:42 - Yaşam

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Gülben Ergen Hülya Avşar Soğuk Savaşı Devam Ediyor: Gülben Ergen’den Gelen Sözler Karşısında Hülya Avşar Ne Diyeceğini Bilemedi, Kendisini Eve Kapattı… mask
Gülben Ergen Hülya Avşar Soğuk Savaşı Devam Ediyor: Gülben Ergen’den Gelen Sözler Karşısında Hülya Avşar Ne Diyeceğini Bilemedi, Kendisini Eve Kapattı…
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