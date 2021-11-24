- 24 Kas 2021 - 11:52 G: 24 Kas 2021 - 11:54

TRT1 Dizisi Dünya Hali Neden Final Yapıyor? Sevilen Diziden Şoke Eden Karar! Dünya Hali Dizisi Ne Zaman Bitiyor, Neden Final Yapıyor?

İstenen başarıları elde edemeyen Dünya Hali dizisi için TRT1 fişi çekti, final kararı aldı. Tüm dizi severleri derinden etkileyen Dünya Hali neden final yapıyor, niçin böyle bir karar alındı, ne zaman bitecek ve kaçıncı bölümde final yapacak merak ediliyor. İşte, detaylar…

Televizyon ekranlarında yeni sezon adeta yaprak dökümü gibi dökülmeye devam ediyor. Başarılı bir şekilde giriş yapan birçok yapım bu sezona tutunmayı başaramadı ve final yapma kararı vererek sevenlerine veda etti. Veda eden yapımlardan bir tanesi de TRt1 ekranlarının yeni sezon dizilerinden Dünya Hali için oldu. İstenen başarıları elde edemeyen Dünya Hali dizisi için TRT1 fişi çekti, final kararı aldı. Tüm dizi severleri derinden etkileyen Dünya Hali neden final yapıyor, niçin böyle bir karar alındı, ne zaman bitecek ve kaçıncı bölümde final yapacak merak ediliyor. İşte, detaylar…

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24 Kas 2021 - 11:52 - Gündem

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