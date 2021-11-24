Gitgide sayıları artan dijital diziler, günümüzde en az televizyon dizileri kadar izleyici ile buluşmayı başarıyor. O dizilerden biri olan Saklı dizisi de yakın zamanda seyircisinin karşısına çıkmaya başlamış bulunuyor. Farklı konusu ile izleyicisini mest eden Saklı dizisi, çekim mekanları ve oyuncu kadrosu ile de seyircisini etkilemeyi başarıyor. Öte yandan Saklı dizisinin reklamlarını gören dizi severler ise, konuyla ilgili pek çok soruyu merak ediyor. Peki, Saklı dizisi ne zaman başlıyor? Saklı dizisi nerede çekiliyor, konusu nedir? İşte Saklı dizisi oyuncuları…



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