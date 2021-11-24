Destan Dizisinin Başlamasıyla Sarsılan Masumlar Apartmanı’na Şok Transfer: Ceylan Karakteriyle Katılan Aslıhan Gürbüz Beklenen Başarıyı Getirebilecek Mi?

TRt1 ekranlarının geçtiğimiz sezondan beri reyting sıralamasını alt üst eden Masumlar Apartmanı her hafta Salı akşamı 20:00 itibariyle yeni bölümüyle sevenlerinin karşısında yer alıyor. Kısa sürede çok geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Masumlar Apartmanı dün reyting sıralamasında ilk defa istediği başarıyı elde edemedi. Her hafta ilk sırada yerini alan başarılı dizi bu hafta istediklerini başaramadı. ATV ekranlarının yeni sezon dizisi Destan yayın hayatına başladı, Masumlar Apartmanı sarsıldı. Reyting sıralamasında total ve ABC kategorisinde ilk sırada olan yerini Destan dizisine kaptıran Masumlar Apartmanı yeni transferlere başladı. Diziye Ceylan karakteri ile katılan Aslıhan Gürbüz umut ışığı olabilecek mi? İşte, detaylar…

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