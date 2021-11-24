- 24 Kas 2021 - 12:07 G: 24 Kas 2021 - 12:10

EDHO Yeni Bölümler Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Ne Zaman Başlıyor?

Bir süredir yedinci sezonu ile ekranlara gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili yaşanan son gelişmeler dizinin seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile bekleniyor. Sizde EDHO ile ilgili son bilgileri merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir süredir yedinci sezonu ile ekranlara gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili yaşanan son gelişmeler dizinin seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca’nın yaptığı açıklama ise, tartışmalara son noktayı koymuş bulunuyor. Peki, EDHO yeni bölümler ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…


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24 Kas 2021 - 12:07 - Dizi Haberleri

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