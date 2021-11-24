- 24 Kas 2021 - 12:09 G: 24 Kas 2021 - 12:13

Teşkilat Dizi Oyuncusu Gürkan Uygun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Şebnem Uygun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Yıldırım karakteri ile yeniden seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran Gürkan Uygun, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sizde Gürkan Uygun ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Yıldırım karakteri ile yeniden seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran Gürkan Uygun, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan Teşkilat dizisinin popülerliği ile yeniden popülerliğine popülerlik katan Gürkan Uygun, yaşı ile ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Teşkilat dizi oyuncusu Gürkan Uygun kimdir, kaç yaşında aslen nereli, evli mi, eşi kim? Teşkilat dizi oyuncusu Gürkan Uygun’un eşi Şebnem Uygun ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

24 Kas 2021 - 12:09 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Çamkıran'la Birbirine mi Girecek? Acun Medya'dan Skandal Olay... mask
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Çamkıran'la Birbirine mi Girecek? Acun Medya'dan Skandal Olay...
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Masterchef Emre Şeflere Hayatının Restini Çekti! Büyük Bomba Patladı... Şimdi de Acun Ilıcalı'ya Yükseldi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Emre Şeflere Hayatının Restini Çekti! Büyük Bomba Patladı... Şimdi de Acun Ilıcalı'ya Yükseldi! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokuyla Karşı Karşıya! Artık Hayatını Yeniden Kurgulayacak... İDO Tatlıses İfşalandı! Neler Oluyor? mask
İbrahim Tatlıses Hayatının Şokuyla Karşı Karşıya! Artık Hayatını Yeniden Kurgulayacak... İDO Tatlıses İfşalandı! Neler Oluyor?
Masterchef Hasan ve Pelin Sevgili Mi? Aşk Klipleri Ortaya Çıktı, Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirdi! Her Yerde Öpücükler Var! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan ve Pelin Sevgili Mi? Aşk Klipleri Ortaya Çıktı, Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirdi! Her Yerde Öpücükler Var! Neler Oluyor?
O Ses Türkiye Yarışmasına Acun Ilıcalı Noktayı Koydu! Yarışma Final Mi Yapıyor? Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu, Gündeme Bomba Gibi Düştü! mask
O Ses Türkiye Yarışmasına Acun Ilıcalı Noktayı Koydu! Yarışma Final Mi Yapıyor? Yayından Kaldırılacağı Konuşuluyordu, Gündeme Bomba Gibi Düştü!
Demet Özdemir Rekor Üzerine Rekor Kırdı, Hande Erçel’e Resti Çekti! Güzelliğiyle Dünya Markası Oluğunu Kanıtladı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir Rekor Üzerine Rekor Kırdı, Hande Erçel’e Resti Çekti! Güzelliğiyle Dünya Markası Oluğunu Kanıtladı, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Alişan’dan Kahreden Haber Geldi! Annesi Hakkında Söyledikleri Yürekleri Yaktı, Yıktı! Acısı Dinmedi, Dinmeyecek! Gözyaşları Sel Oldu… mask
Alişan’dan Kahreden Haber Geldi! Annesi Hakkında Söyledikleri Yürekleri Yaktı, Yıktı! Acısı Dinmedi, Dinmeyecek! Gözyaşları Sel Oldu…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Tüm Gerçekleri Öğrendi, Mehmet Kara’nın Diziden Ayrıldığı Açıklandı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Züleyha İçin Hayat Durdu! Tüm Gerçekleri Öğrendi, Mehmet Kara’nın Diziden Ayrıldığı Açıklandı!
Masterchef’te Hasan Düşüşe Geçti, Açıklaması Olay Oldu! Somer Şef Canlı Yayında Resmen Haşladı! Yarışmadan Çekilecek mi, Elendi mi? mask
Masterchef’te Hasan Düşüşe Geçti, Açıklaması Olay Oldu! Somer Şef Canlı Yayında Resmen Haşladı! Yarışmadan Çekilecek mi, Elendi mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Çamkıran'la Birbirine mi Girecek? Acun Medya'dan Skandal Olay... mask
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Çamkıran'la Birbirine mi Girecek? Acun Medya'dan Skandal Olay...
EDHO Yeni Bölümler Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Ne Zaman Başlıyor? mask
EDHO Yeni Bölümler Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) Ne Zaman Başlıyor?
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Destan Dizisinin Başlamasıyla Sarsılan Masumlar Apartmanı’na Şok Transfer: Ceylan Karakteriyle Katılan Aslıhan Gürbüz Beklenen Başarıyı Getirebilecek Mi? mask
Destan Dizisinin Başlamasıyla Sarsılan Masumlar Apartmanı’na Şok Transfer: Ceylan Karakteriyle Katılan Aslıhan Gürbüz Beklenen Başarıyı Getirebilecek Mi?
Saklı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Saklı Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? İşte Saklı Dizisi Oyuncuları mask
Saklı Dizisi Ne Zaman Başlıyor? Saklı Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? İşte Saklı Dizisi Oyuncuları
Yalnız Kurt Dizisi Nerede Çekiliyor? Yalnız Kurt Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? İşte Yalnız Kurt Dizi Oyuncuları... mask
Yalnız Kurt Dizisi Nerede Çekiliyor? Yalnız Kurt Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? İşte Yalnız Kurt Dizi Oyuncuları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status