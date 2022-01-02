- 02 Oca 2022 - 22:20

Teşkilat Dizi Oyuncusu Gürkan Uygun'un Kaç Yaşında Olduğu Merak Uyandırdı: Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Şebnem Uygun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Yıldırım karakteri ile yeniden seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran Gürkan Uygun, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Sizde Gürkan Uygun ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Teşkilat dizisinde canlandırdığı Yıldırım karakteri ile yeniden seyircisinin gönlünde taht kurmayı başaran Gürkan Uygun, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Öte yandan Teşkilat dizisinin popülerliği ile yeniden popülerliğine popülerlik katan Gürkan Uygun, yaşı ile ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Teşkilat dizi oyuncusu Gürkan Uygun kimdir, kaç yaşında aslen nereli, evli mi, eşi kim? Teşkilat dizi oyuncusu Gürkan Uygun’un eşi Şebnem Uygun ile arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…


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02 Oca 2022 - 22:20 - Magazin

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