- 24 Kas 2021 - 12:12 G: 24 Kas 2021 - 12:15

İnce İnce Yasemince Yasemin Yalçın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İlyas İlbey İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bu hafta Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programına konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Yalçın, özlenen Sürahi Nine karakteri ile uzunca bir aradan sonra yeniden seyircisinin karşısına çıktı. Sizde yılların efsanesi Yasemin Yalçın ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bu hafta Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli eğlence programına konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Yalçın, özlenen Sürahi Nine karakteri ile uzunca bir aradan sonra yeniden seyircisinin karşısına çıktı. Özlenen karakteri ile yeniden gözleri üzerine çevirmeyi başaran Yasemin Yalçın ile ilgili izleyicisini en çok şaşırtan detay, eşi ile arasındaki yaş farkı oluyor. Peki, İnce İnce Yasemince’nin Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yasemin Yalçın evli mi, eşi kim? Yasemin İnce ile eşi İlyas İlbey arasındaki yaş farkı kaç? İşte, detaylar…


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24 Kas 2021 - 12:12 - Magazin

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