Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2022 yılı asgari ücret miktarının açıklanması için geri sayım başladı. Her yıl Aralık ayında toplanmaya başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için gün saymaya başlayan işçiler, sendikalarının önerdiği asgari ücret talebini de yavaş yavaş öğrenir hale geldi. Tahminler üzerinden şekillenmesi beklenen 2022 yılı asgari ücretinin miktarı ile ilgili şu ana dek üç ayrı görüş ortaya çıktı. Peki, asgari ücret kaç TL olacak, ne kadar zam gelecek 2022? Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte, detaylar…



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