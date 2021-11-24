Cengiz Kurtoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Pamela İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Şimdilerde şarkıları ile hafızalara kazınmış olan ve Türk müziğinin güçlü seslerinden biri kabul edilen Cengiz Kurtoğlu, katıldığı bir organizasyonda yaşadığı zor zamanlar ile magazin basının gündeminden düşmüyor. İşte Cengiz Kurtoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde şarkıları ile hafızalara kazınmış olan ve Türk müziğinin güçlü seslerinden biri kabul edilen Cengiz Kurtoğlu, katıldığı bir organizasyonda yaşadığı zor zamanlar ile magazin basının gündeminden düşmüyor. Bunun üzerine Cengiz Kurtoğlu’nu yakın markajına alan magazin takipçileri, ünlü sanatçının yaşına inanamıyor! Peki, Cengiz Kurtoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Cengiz Kurtoğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
24 Kas 2021 - 18:14 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.