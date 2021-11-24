Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Kas 2021 - 18:14

Cengiz Kurtoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Düet Yaptığı Pamela İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde şarkıları ile hafızalara kazınmış olan ve Türk müziğinin güçlü seslerinden biri kabul edilen Cengiz Kurtoğlu, katıldığı bir organizasyonda yaşadığı zor zamanlar ile magazin basının gündeminden düşmüyor. İşte Cengiz Kurtoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...