- 24 Kas 2021 - 19:19

Survivor 2022 All Star Bugüne Kadar Duyduklarınızı Unutun! Acun Ilıcalı Tek Tek Açıkladı... Tüm Detaylar Belli Oldu! Turabi Kaosu?

Acun Ilıcalı'dan, Survivor'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutturacak açıklamalar geldi. Survivor 2022 All Star ile ilgili açıklamalar altına imza atan Acun Ilıcalı'nın söyledikleri; yeni sezon Survivor için kilit niteliğinde.

AcunMedya Akademi öğrencileriyle Nişantaşı Üniversitesi'nde bir araya gelen Acun Ilıcalı, Survivor 2022 ile ilgili çok önemli açıklamalar altına imza attı. Söz konusu açıklamalarla birlikte; yeni sezon Survivor'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutun. 

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24 Kas 2021 - 19:19 Ankara- Yaşam

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