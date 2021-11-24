24 Kas 2021 - 19:19
Survivor 2022 All Star Bugüne Kadar Duyduklarınızı Unutun! Acun Ilıcalı Tek Tek Açıkladı... Tüm Detaylar Belli Oldu! Turabi Kaosu?
Acun Ilıcalı'dan, Survivor'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutturacak açıklamalar geldi. Survivor 2022 All Star ile ilgili açıklamalar altına imza atan Acun Ilıcalı'nın söyledikleri; yeni sezon Survivor için kilit niteliğinde.
AcunMedya Akademi öğrencileriyle Nişantaşı Üniversitesi'nde bir araya gelen Acun Ilıcalı, Survivor 2022 ile ilgili çok önemli açıklamalar altına imza attı. Söz konusu açıklamalarla birlikte; yeni sezon Survivor'la ilgili bildiğiniz her şeyi unutun.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.