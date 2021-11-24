Destan Dizisiyle Ekranlara Dönen Ebru Şahin Sert Rüzgarlar Estirdi! Destan Dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin Kaç Yaşında, Nereli?

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, çok kısa bir süre içerisinde popüler bir ünlü olmayı başardı. 2016 senesinden beri oyunculuk yapan Ebru Şahin, kariyer hayatının çok başlarında olmasına rağmen daha şimdiden on tane ödüle layık görüldü. Yetenekli bir oyuncu olan Ebru Şahin, girdiği rollerin hakkını veriyor. “Hercai” dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ebru Şahin, son dönemlerin tutulan dizileri Destan’da başrolü oynuyor. Dizinin Akkız’ı, Ebru Şahin, arama motorlarında sürekli aranan ünlüler arasında yer alıyor. Peki, Destan dizisinin Akkız’ı, Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin nereli? İşte tüm detaylar…

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