Destan Dizisiyle Ekranlara Dönen Ebru Şahin Sert Rüzgarlar Estirdi! Destan Dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin Kaç Yaşında, Nereli?
“Hercai” dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ebru Şahin, son dönemlerin tutulan dizileri Destan’da başrolü oynuyor. Dizinin Akkız’ı, Ebru Şahin, arama motorlarında sürekli aranan ünlüler arasında yer alıyor. Peki, Destan dizisinin Akkız’ı, Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin nereli? İşte tüm detaylar…
Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, çok kısa bir süre içerisinde popüler bir ünlü olmayı başardı. 2016 senesinden beri oyunculuk yapan Ebru Şahin, kariyer hayatının çok başlarında olmasına rağmen daha şimdiden on tane ödüle layık görüldü. Yetenekli bir oyuncu olan Ebru Şahin, girdiği rollerin hakkını veriyor. “Hercai” dizisi ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Ebru Şahin, son dönemlerin tutulan dizileri Destan’da başrolü oynuyor. Dizinin Akkız’ı, Ebru Şahin, arama motorlarında sürekli aranan ünlüler arasında yer alıyor. Peki, Destan dizisinin Akkız’ı, Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin nereli? İşte tüm detaylar…
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24 Kas 2021 - 18:17 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.