Destan Dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Osman Albayrak ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Peki, Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin kaç yaşında? Destan dizisinde rol alan Ebru Şahin’in partneri Osman Albayrak kaç yaşında? İkilinin yaş farkları nedir? İşte tüm detaylar…
23 Kasım 2021 tarihinde izleyicisi ile buluşan Destan dizisi, büyük bir beğeni alabilmeyi başardı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi, uzun zamandır araştırma konusuydu. Arama motorların yer alan dizinin konusu ve oyuncuları bir hayli merak ediliyordu. İlk bölümü ile ekranlara gelen dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Başrol Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin ve partneri Osman Albayrak’da hayranları tarafından merak ediliyor. İkilinin yaş farkları en merak edilen konular arasındadır. Peki, Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin kaç yaşında? Destan dizisinde rol alan Ebru Şahin’in partneri Osman Albayrak kaç yaşında? İkilinin yaş farkları nedir? İşte tüm detaylar…
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24 Kas 2021 - 18:17 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.