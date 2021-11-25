- 25 Kas 2021 - 03:53 G: 25 Kas 2021 - 03:55

24 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Sadakatsiz mı, Kanunsuz Topraklar mı, Kuruluş Osman mı Reyting Birincisi!

24 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar…

Televizyon ekranlarının dev yapımları arasında öyle bir reyting yarışı meydana geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Kimse bu sonucu beklemiyordu. Her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile 20:00 itibari ile sevenlerinin karşısına çıkan dev yapımların sonuçları belli oldu. Peki, 24 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar…

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25 Kas 2021 - 03:53 - Tv Haberleri

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24 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Sadakatsiz mı, Kanunsuz Topraklar mı, Kuruluş Osman mı Reyting Birincisi! mask
24 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Sadakatsiz mı, Kanunsuz Topraklar mı, Kuruluş Osman mı Reyting Birincisi!
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