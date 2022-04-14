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14 Nis 2022 - 04:51

Teşkilat Dizinde Seyirciyi Acı Veren Ayrılık! Teşkilat Yıldırım Ölüyor Mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan Ayrılacak Mı?

TRT1 ekranlarının fenomeni haline gelen Teşkilat dizisi, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam etme kararı aldı. Yeni sezonda çok beğenilen oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimleri daha ekleyen Teşkilat dizisi son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde...