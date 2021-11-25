Teşkilat Dizinde Şok Ayrılık! Yıldırım Ölüyor Mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan Ayrılacak Mı?
TRT1 ekranlarının fenomeni haline gelen Teşkilat dizisi, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam etme kararı aldı. Yeni sezonda çok beğenilen oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimleri daha ekleyen Teşkilat dizisi son bölüm ile ilgili detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının fenomeni haline gelen Teşkilat dizisi, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam etme kararı aldı. Yeni sezonda çok beğenilen oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimleri daha ekleyen Teşkilat dizisi, Gürkan Uygun ile de anlaşmıştı. Teşkilat dizisinin yeni bölümünün yayın tarihi giderek yaklaşırken, Gürkan Uygun’un hayat verdiği Yıldırım karakterinin öleceği iddia edildi. Peki, Teşkilat dizisi Yıldırım ölüyor mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan ayrılacak mı? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 09:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.