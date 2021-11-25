Teşkilat Dizinde Şok Ayrılık! Yıldırım Ölüyor Mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan Ayrılacak Mı?

TRT1 ekranlarının fenomeni haline gelen Teşkilat dizisi, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam etme kararı aldı. Yeni sezonda çok beğenilen oyuncu kadrosuna birbirinden iddialı isimleri daha ekleyen Teşkilat dizisi, Gürkan Uygun ile de anlaşmıştı. Teşkilat dizisinin yeni bölümünün yayın tarihi giderek yaklaşırken, Gürkan Uygun’un hayat verdiği Yıldırım karakterinin öleceği iddia edildi. Peki, Teşkilat dizisi Yıldırım ölüyor mu? Gürkan Uygun Teşkilat'tan ayrılacak mı? İşte, detaylar…



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