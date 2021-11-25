Yalancı Dizisinin Burçin Terzioğlu Da Estetik Harikası Çıktı! Görenler İnanmadı! Estetiksiz Halini Görenler Doktorunu Sordu
Yalancı dizisinin Deniz’i olarak seyircisinin bir hayli beğenisini toplayan Burçin Terzioğlu, dizinin finali ile birlikte yeniden magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Bu esnada estetik yaptırdığı ortaya çıkan Burçin Terzioğlu ile ilgili detaylar haberimizde...
Yalancı dizisinin Deniz’i olarak seyircisinin bir hayli beğenisini toplayan Burçin Terzioğlu, dizinin finali ile birlikte yeniden magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Bu esnada estetik yaptırdığı ortaya çıkan Burçin Terzioğlu, estetiksiz hali ile herkesi şoke etmeyi başardı. Öte yandan Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini görenler, oyuncuğu adeta tanıyamadı! Peki, Burçin Terzioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Burçin Terzioğlu evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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25 Kas 2021 - 09:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.