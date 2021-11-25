- 25 Kas 2021 - 09:16 G: 25 Kas 2021 - 09:22

Yalancı Dizisinin Burçin Terzioğlu Da Estetik Harikası Çıktı! Görenler İnanmadı! Estetiksiz Halini Görenler Doktorunu Sordu

Yalancı dizisinin Deniz’i olarak seyircisinin bir hayli beğenisini toplayan Burçin Terzioğlu, dizinin finali ile birlikte yeniden magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Bu esnada estetik yaptırdığı ortaya çıkan Burçin Terzioğlu ile ilgili detaylar haberimizde...

Yalancı dizisinin Deniz’i olarak seyircisinin bir hayli beğenisini toplayan Burçin Terzioğlu, dizinin finali ile birlikte yeniden magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Bu esnada estetik yaptırdığı ortaya çıkan Burçin Terzioğlu, estetiksiz hali ile herkesi şoke etmeyi başardı. Öte yandan Burçin Terzioğlu’nun estetiksiz halini görenler, oyuncuğu adeta tanıyamadı! Peki, Burçin Terzioğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Burçin Terzioğlu evli mi, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…


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25 Kas 2021 - 09:16 - Magazin

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