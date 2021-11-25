Masterchef’te Skandal Aşk Bombası! Sergen’in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Allah’ın Her Günü Kavga Ediyorlardı, Gerçekler Şoke Etti! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam seyircisiyle buluşan son bölümde ise büyük skandal resmen patlak verdi! Sergen’in bir sevgilisi olduğunu Mehmet Şef kısa bir süre açıklamıştı. Mehmet Şef, “Ben Sergen’in kız arkadaşıyla tanıştım! Çok tatlı bir kız, hanım hanımcık, aşırı nazik. Hatta sözlüsüymüş Sergen’in bu kızımız” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra Mehmet Şefin şaka yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi çıkan o haber ise Sergen’in sevgilisi ortaya çıkartı. Peki, neler oluyor?

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