Masterchef’te Skandal Aşk Bombası! Sergen’in Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Allah’ın Her Günü Kavga Ediyorlardı, Gerçekler Şoke Etti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te skandal aşk bombası patladı! Sergen’in büyük aşkı resmen ortaya çıktı! Allah’ın her günü kavga eden ikiliden gelen aşk haberi ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, gündeme bomba gibi düşen bu aşk nasıl belgelendi? İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam seyircisiyle buluşan son bölümde ise büyük skandal resmen patlak verdi! Sergen’in bir sevgilisi olduğunu Mehmet Şef kısa bir süre açıklamıştı. Mehmet Şef, “Ben Sergen’in kız arkadaşıyla tanıştım! Çok tatlı bir kız, hanım hanımcık, aşırı nazik. Hatta sözlüsüymüş Sergen’in bu kızımız” yorumunda bulunmuştu. Daha sonra Mehmet Şefin şaka yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi çıkan o haber ise Sergen’in sevgilisi ortaya çıkartı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.