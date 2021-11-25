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25 Kas 2021 - 10:39

Masterchef Burcu Dilara’nın İpini Çekti! Canlı Yayında Mosmor Etti, O Hata Görünmeyecek Gibi Değildi! Tüm Türkiye’nin Önünde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu, Dilara’nın ipini resmen kesti! Canlı yayında mosmor eden Burcu, o hatayı ise gün yüzüne çıkardı. Dilara’nın hamlesinin altında kalmayan Burcu, öyle bir şey dedi ki, tüm Türkiye önünde…