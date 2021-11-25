- 25 Kas 2021 - 10:39 G: 25 Kas 2021 - 10:46

Masterchef Burcu Dilara’nın İpini Çekti! Canlı Yayında Mosmor Etti, O Hata Görünmeyecek Gibi Değildi! Tüm Türkiye’nin Önünde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Burcu, Dilara’nın ipini resmen kesti! Canlı yayında mosmor eden Burcu, o hatayı ise gün yüzüne çıkardı. Dilara’nın hamlesinin altında kalmayan Burcu, öyle bir şey dedi ki, tüm Türkiye önünde…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım arasında büyük bir rekabet yaşanmıştı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak çekilen bölümde Dilara ve Burcu arasındaki gerilim tavana sıçradı! Dilara’nın sözleri ise izleyenleri ikiye ayırdı. Kimisi Dilara’yı haklı bulduğunu açıkladı, kimisi ise Burcu’nun Dilara’ya dediklerinin doğru olduğunu dile getirdi. Peki, neler oluyor?

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25 Kas 2021 - 10:39 Ankara- Yaşam

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