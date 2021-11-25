Masumlar Apartmanı Dizisini Yıkan Ölüm! Ekip Tüm Çalışmaları Durdurdu, Haber Geldi! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Oldu Ki…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda yıkan ölüm! Ekim resmen tüm çalışmaları durdurdu! Acı haber geldi, ortalık karıştı! Öyle bir haber geldi ki, milyonlar delirdi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! Peki, neler oldu?
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Güner, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı günü ekranlara geldi. Her bölümünde ayrı bir heyecan yaşanan Masumlar Apartmanı dizisinden ise acı haber duyuruldu. Ekip acı haberle sarsılırken; o isim ise canından bir parçayı resmen kaybetti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.