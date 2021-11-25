- 25 Kas 2021 - 11:07 G: 25 Kas 2021 - 11:25

Masumlar Apartmanı Dizisini Yıkan Ölüm! Ekip Tüm Çalışmaları Durdurdu, Haber Geldi! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Oldu Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda yıkan ölüm! Ekim resmen tüm çalışmaları durdurdu! Acı haber geldi, ortalık karıştı! Öyle bir haber geldi ki, milyonlar delirdi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! Peki, neler oldu?

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Güner, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı günü ekranlara geldi. Her bölümünde ayrı bir heyecan yaşanan Masumlar Apartmanı dizisinden ise acı haber duyuruldu. Ekip acı haberle sarsılırken; o isim ise canından bir parçayı resmen kaybetti. Peki, neler oluyor?

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25 Kas 2021 - 11:07 Ankara- Yaşam

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