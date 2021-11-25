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25 Kas 2021 - 11:07

Masumlar Apartmanı Dizisini Yıkan Ölüm! Ekip Tüm Çalışmaları Durdurdu, Haber Geldi! Sevenleri Hüngür Hüngür Ağladı! Öyle Bir Şey Oldu Ki…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda yıkan ölüm! Ekim resmen tüm çalışmaları durdurdu! Acı haber geldi, ortalık karıştı! Öyle bir haber geldi ki, milyonlar delirdi! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise sosyal medyayı salladı! Peki, neler oldu?