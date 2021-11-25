- 25 Kas 2021 - 13:33 G: 25 Kas 2021 - 13:42

Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor Mu? O Ses Türkiye’de Fırtınalar Estirince Acun Ilıcalı’dan Teklif Gecikmedi! Sevgilisine Rakip Olacak, Ortalık Karışacak!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Pelin yarışmadan çekiliyor mu? O Ses Türkiye’de fırtınalar estiren Pelin Zaman’a iddialara göre Acun Ilıcalı’dan bomba teklif geldi. Danilo Şefle sevgili olduğu konuşulan Pelin Zaman’ın daha sonra şarkıcı Gökhan Akar’la sevgili olduğu resmen ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler olacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hem güzelliğiyle, hem performansıyla çok konuşulan Masterchef Pelin’in O Ses Türkiye’deki anları ise gündeme bomba gibi düştü. Sesiyle şoke eden başarılı ismin Acun Ilıcalı’dan teklif aldığı konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

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25 Kas 2021 - 13:33 Ankara- Yaşam

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