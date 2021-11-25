Masterchef Pelin Yarışmadan Çekiliyor Mu? O Ses Türkiye’de Fırtınalar Estirince Acun Ilıcalı’dan Teklif Gecikmedi! Sevgilisine Rakip Olacak, Ortalık Karışacak!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada adını duyuran Masterchef Pelin, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Hem güzelliğiyle, hem performansıyla çok konuşulan Masterchef Pelin’in O Ses Türkiye’deki anları ise gündeme bomba gibi düştü. Sesiyle şoke eden başarılı ismin Acun Ilıcalı’dan teklif aldığı konuşulmaya başlandı! Peki, neler oluyor?

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